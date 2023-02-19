Mauro Goicoechea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauro Goicoechea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauro Goicoechea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauro Goicoechea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauro Goicoechea 27 Mart 1988 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Mauro Daniel Goicoechea Furia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauro Goicoechea Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mauro Goicoechea, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Danubio FC futbol takımında oynamaktadır. Danubio FC takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mauro Goicoechea'nin Danubio FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mauro Goicoechea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mauro Goicoechea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mauro Goicoechea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauro Goicoechea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Danubio FC

31 Ağu 2012 yılında Roma

30 Haziran 2013 yılında Danubio FC

22 Ocak 2014 yılında Otelul Galati

1 Temmuz 2014 yılında Arouca

14 Temmuz 2015 yılında Toulouse

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında Boston River

2 Ocak 2023 yılında Danubio FC

Mauro Goicoechea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauro Goicoechea şuan Danubio FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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