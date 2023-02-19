Facundo Silvera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Silvera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Silvera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Silvera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Silvera 18 Kasım 2001 tarihinde Canelones şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Facundo Ezequiel Silvera Andreoli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Silvera Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Facundo Silvera, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Danubio FC futbol takımında oynamaktadır. Danubio FC takımına 30 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Facundo Silvera'nin Danubio FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Facundo Silvera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Facundo Silvera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Facundo Silvera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Silvera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2019 yılında Danubio FC

Facundo Silvera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Silvera şuan Danubio FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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