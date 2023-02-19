Sebastian Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Fernandez 23 Mayıs 1985 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Uruguay,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Sebastián Bruno Fernández Miglierina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Fernandez Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UruFutbol yapmaktadır. Sebastian Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Danubio FC futbol takımında oynamaktadır. Danubio FC takımına 6 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sebastian Fernandez'nin Danubio FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sebastian Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Miramar

10 Ocak 2007 yılında Defensor

2 Ağu 2008 yılında Banfield

30 Haziran 2009 yılında Defensor

1 Temmuz 2009 yılında Banfield

6 Ağu 2010 yılında Málaga CF

29 Ağu 2013 yılında Rayo Vallecano

2 Ağu 2014 yılında Nacional

2 Nisan 2021 yılında Liverpool FC

6 Ocak 2022 yılında Danubio FC

Sebastian Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Fernandez şuan Danubio FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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