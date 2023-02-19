Ribair Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ribair Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ribair Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ribair Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ribair Rodriguez 4 Ekim 1987 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Uruguay,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Ribair Rodríguez Pérez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ribair Rodriguez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DE 9 FÚTBOL yapmaktadır. Ribair Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Danubio FC futbol takımında oynamaktadır. Danubio FC takımına 5 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Ribair Rodriguez'nin Danubio FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ribair Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ribair Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ribair Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ribair Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Danubio FC

25 Ocak 2010 yılında Tigre

9 Ocak 2011 yılında Belgrano

30 Temmuz 2012 yılında Siena

10 Ocak 2013 yılında Boca Juniors

31 Aralık 2013 yılında Siena

1 Ocak 2014 yılında Santos Laguna

1 Ocak 2015 yılında Nacional

30 Haziran 2015 yılında Santos Laguna

1 Temmuz 2015 yılında Leones Negros

30 Haziran 2017 yılında Santos Laguna

10 Ağu 2017 yılında Danubio FC

27 Ocak 2019 yılında Newell's

17 Ocak 2020 yılında River Plate

5 Nisan 2021 yılında Danubio FC

Ribair Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ribair Rodriguez şuan Danubio FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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