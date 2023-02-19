Kevin Lewis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Lewis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Lewis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Lewis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Lewis 8 Ocak 1999 tarihinde Cebollatí şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Mathías Lewis Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Lewis Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Lewis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Danubio FC futbol takımında oynamaktadır. Danubio FC takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kevin Lewis'nin Danubio FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Lewis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Lewis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Lewis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Lewis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Peñarol

16 Nisan 2021 yılında Sud America

31 Aralık 2021 yılında Peñarol

14 Temmuz 2022 yılında Albion FC

2 Ocak 2023 yılında Danubio FC

Kevin Lewis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Lewis şuan Danubio FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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