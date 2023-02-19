Francisco Martinicorena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Martinicorena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Martinicorena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco Martinicorena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco Martinicorena 9 Şubat 2004 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Francisco Martinicorena Sellanes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco Martinicorena Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Focus Soccer Agency yapmaktadır. Francisco Martinicorena, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Danubio FC futbol takımında oynamaktadır. Danubio FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Francisco Martinicorena'nin Danubio FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Francisco Martinicorena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Francisco Martinicorena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Francisco Martinicorena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisco Martinicorena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Danubio FC

Francisco Martinicorena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco Martinicorena şuan Danubio FC takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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