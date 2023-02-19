Mateo Ponte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Ponte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mateo Ponte kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mateo Ponte ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Mateo Ponte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Ponte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Ponte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Ponte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Ponte 24 Mayıs 2003 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Mateo Ponte Costa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Ponte Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Equipo TMA yapmaktadır. Mateo Ponte, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Danubio FC futbol takımında oynamaktadır. Danubio FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Mateo Ponte'nin Danubio FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mateo Ponteboyu ve yaşı kaç

Mateo Ponte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateo Ponte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Mateo Ponte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Ponte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Danubio FC

Mateo Ponte kimdir

Mateo Ponte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Ponte şuan Danubio FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Danubio FC

Mateo Ponte Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Uruguay U20 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mateo Ponte nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Son Haberler
Ernesto Da Rosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ernesto Da Rosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ernesto Da Rosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ernesto Da Rosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sebastian De Marco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian De Marco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sebastian De Marco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian De Marco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gonzalo Vega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Vega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gonzalo Vega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Vega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolas Bertocchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Bertocchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolas Bertocchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Bertocchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Çok Okunanlar
Visali isminin anlamı nedir, Visali ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Visali isminin anlamı nedir, Visali ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Piltan isminin anlamı nedir, Piltan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Piltan isminin anlamı nedir, Piltan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Santiago Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Santiago Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agustin Pons kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Pons Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agustin Pons kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Pons Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!