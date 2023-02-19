Mateo Ponte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Ponte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Ponte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Ponte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Ponte 24 Mayıs 2003 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Mateo Ponte Costa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Ponte Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Equipo TMA yapmaktadır. Mateo Ponte, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Danubio FC futbol takımında oynamaktadır. Danubio FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Mateo Ponte'nin Danubio FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mateo Ponte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateo Ponte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateo Ponte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Ponte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Danubio FC

Mateo Ponte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Ponte şuan Danubio FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mateo Ponte Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Danubio FC

Uruguay U20 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 3 gol atmıştır.

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