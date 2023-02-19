İgnacio Pintos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Pintos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnacio Pintos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnacio Pintos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnacio Pintos 24 Ağu 2004 tarihinde Paysandú şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Ignacio Pintos Widman şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnacio Pintos Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oscar Bentancourt yapmaktadır. İgnacio Pintos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Danubio FC futbol takımında oynamaktadır. Danubio FC takımına - tarihinde katılmıştır. İgnacio Pintos'nin Danubio FC ile sözleşmesi 31 Temmuz 2024 tarihinde bitmektedir.

İgnacio Pintos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgnacio Pintos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgnacio Pintos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnacio Pintos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnacio Pintos şuan Danubio FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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