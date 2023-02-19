Santiago Etchebarne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Etchebarne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Etchebarne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Etchebarne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Etchebarne 1 Eylül 1994 tarihinde Florida şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Ezequiel Etchebarne Peressini şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Etchebarne Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Santiago Etchebarne, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Danubio FC futbol takımında oynamaktadır. Danubio FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Santiago Etchebarne'nin Danubio FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Santiago Etchebarne Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Etchebarne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santiago Etchebarne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Etchebarne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Temmuz 2013 yılında Ragusa

1 Ocak 2014 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2016 yılında River Plate B

27 Ocak 2017 yılında Canadian

22 Ocak 2018 yılında CA Torque

8 Ağu 2019 yılında Sud America

28 Ocak 2022 yılında Guaireña FC

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Danubio FC

Santiago Etchebarne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Etchebarne şuan Danubio FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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