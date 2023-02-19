Maximiliano Anasco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Anasco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximiliano Anasco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximiliano Anasco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximiliano Anasco 4 Mayıs 2001 tarihinde Salto şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Maximiliano Nahuel Añasco Dornells şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximiliano Anasco Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maximiliano Anasco, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Danubio FC futbol takımında oynamaktadır. Danubio FC takımına 12 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Maximiliano Anasco'nin Danubio FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Maximiliano Anasco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maximiliano Anasco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maximiliano Anasco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximiliano Anasco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Nisan 2021 yılında Danubio FC

24 Şubat 2022 yılında Sud America

31 Aralık 2022 yılında Danubio FC

Maximiliano Anasco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximiliano Anasco şuan Danubio FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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