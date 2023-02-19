Santiago Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Silva 20 Ağu 2004 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Fabián Silva Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Silva Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Business yapmaktadır. Santiago Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Danubio FC futbol takımında oynamaktadır. Danubio FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Santiago Silva'nin Danubio FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Santiago Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santiago Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Danubio FC

Santiago Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Silva şuan Danubio FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Santiago Silva Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Danubio FC

Uruguay U20 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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