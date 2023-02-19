Alejo Cruz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejo Cruz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejo Cruz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejo Cruz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejo Cruz 1 Eylül 2000 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Alejo Cruz Techera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejo Cruz Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FARIÑA yapmaktadır. Alejo Cruz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Danubio FC futbol takımında oynamaktadır. Danubio FC takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alejo Cruz'nin Danubio FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alejo Cruz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alejo Cruz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alejo Cruz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejo Cruz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Peñarol

29 Nisan 2021 yılında Racing Club

31 Aralık 2021 yılında Peñarol

15 Temmuz 2022 yılında Albion FC

2 Ocak 2023 yılında Danubio FC

31 Aralık 2023 yılında Albion FC

Alejo Cruz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejo Cruz şuan Danubio FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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