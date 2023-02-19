Martin Rea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Rea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Rea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Rea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Rea 13 Kasım 1997 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Martín Rea Zuccotti şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Rea Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Martin Rea, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Danubio FC futbol takımında oynamaktadır. Danubio FC takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Martin Rea'nin Danubio FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Rea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Rea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Rea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Rea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Danubio FC

11 Ağu 2018 yılında Atlético-MG

9 Haziran 2019 yılında Danubio FC

1 Temmuz 2019 yılında Atlante

16 Haziran 2020 yılında Danubio FC

1 Temmuz 2020 yılında Querétaro FC

15 Mayıs 2021 yılında Danubio FC

Martin Rea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Rea şuan Danubio FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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