Franco Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Gonzalez 22 Haziran 2004 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Franco González Fernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Gonzalez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Franco Gonzalez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Danubio FC futbol takımında oynamaktadır. Danubio FC takımına 2 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Franco Gonzalez'nin Danubio FC ile sözleşmesi 21 Mart 2025 tarihinde bitmektedir.

Franco Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franco Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franco Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Nisan 2022 yılında Danubio FC

Franco Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Gonzalez şuan Danubio FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Franco Gonzalez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Danubio FC

Uruguay U20 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 1 gol atmıştır.

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