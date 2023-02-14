Ranjan Neelakandan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ranjan Neelakandan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ranjan Neelakandan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ranjan Neelakandan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ranjan Neelakandan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ranjan Neelakandan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ranjan Neelakandan

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ranjan Neelakandan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ranjan Neelakandan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ranjan Neelakandan 20 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İsviçre,Sri Lanka uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ranjan Neelakandan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ranjan Neelakandan, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Bellinzona futbol takımında oynamaktadır. AC Bellinzona takımına 25 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ranjan Neelakandan'nin AC Bellinzona ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ranjan Neelakandanboyu ve yaşı kaç

Ranjan Neelakandan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ranjan Neelakandan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Ranjan Neelakandan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ranjan Neelakandan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Team Ticino U18

1 Temmuz 2022 yılında FC Chiasso

25 Eylül 2022 yılında AC Bellinzona

Ranjan Neelakandan kimdir

Ranjan Neelakandan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ranjan Neelakandan şuan AC Bellinzona takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AS Novazzano, FC Chiasso, FC Lugano

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Ranjan Neelakandan nereli

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