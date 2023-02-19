Wilson Tilve kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wilson Tilve Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Wilson Tilve kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Wilson Tilve ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Wilson Tilve kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wilson Tilve Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wilson Tilve adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wilson Tilve Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wilson Tilve 22 Ocak 2002 tarihinde Cartagena şehrinde doğmuştur.  Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Wilson Tilve şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wilson Tilve Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Colombiagol SAS yapmaktadır. Wilson Tilve, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Real Cartagena futbol takımında oynamaktadır. CD Real Cartagena takımına - tarihinde katılmıştır. Wilson Tilve'nin CD Real Cartagena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Wilson Tilveboyu ve yaşı kaç

Wilson Tilve Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wilson Tilve isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Wilson Tilve Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wilson Tilve kimdir

Wilson Tilve Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wilson Tilve şuan CD Real Cartagena takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dinastia Escobar, Academia de Fútbol de Crespo, Atlético Colombia

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Wilson Tilve nereli

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