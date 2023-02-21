Yuri Zheleznov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuri Zheleznov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuri Zheleznov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuri Zheleznov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuri Zheleznov 15 Kasım 2002 tarihinde Saransk şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Железнов Юрий Игоревич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuri Zheleznov Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProTeam Management yapmaktadır. Yuri Zheleznov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ural Yekaterinburg futbol takımında oynamaktadır. Ural Yekaterinburg takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Yuri Zheleznov'nin Ural Yekaterinburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yuri Zheleznov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zheleznov_18/

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Yuri Zheleznov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuri Zheleznov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Yuri Zheleznov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuri Zheleznov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Rubin Kazan II

18 Şubat 2020 yılında Saturn Ramenskoe

1 Temmuz 2021 yılında Ural

Yuri Zheleznov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuri Zheleznov şuan Ural Yekaterinburg takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yuri Zheleznov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mordovia Saransk (2008-2012)Spartak Moskau (2013-2016)Rubin Kazan (2016-2018)

Rusya U21 takımında 19 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 13 numaralı formasıyla 4 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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