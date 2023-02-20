Abdulaziz Al Ansari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulaziz Al Ansari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdulaziz Al Ansari kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdulaziz Al Ansari ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Abdulaziz Al Ansari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulaziz Al Ansari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdulaziz Al Ansari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulaziz Al Ansari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulaziz Al Ansari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulaziz Al Ansari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulaziz Al Ansari 19 Şubat 1992 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Abdulaziz Rashid Al Ansari şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulaziz Al Ansari Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Arabi SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Arabi SC takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Abdulaziz Al Ansari'nin Al-Arabi SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulaziz Al Ansari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulaziz Al Ansari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Abdulaziz Al Ansari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulaziz Al Ansari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Al-Kharitiyath

30 Haziran 2013 yılında Al-Sadd SC

1 Temmuz 2013 yılında KAS Eupen

1 Ocak 2014 yılında Al-Sadd SC

1 Ağustos 2014 yılında Al-Kharitiyath

30 Haziran 2016 yılında Al-Sadd SC

18 Ocak 2017 yılında Al-Kharitiyath

30 Haziran 2017 yılında Al-Sadd SC

1 Temmuz 2017 yılında Al-Kharitiyath

1 Temmuz 2019 yılında Al-Sadd SC

30 Haziran 2020 yılında Al-Kharitiyath

1 Eylül 2020 yılında Al-Arabi SC

Abdulaziz Al Ansari kimdir

Abdulaziz Al Ansari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulaziz Al Ansari şuan Al-Arabi SC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Abdulaziz Al Ansari nereli

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