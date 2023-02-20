Mohammad Sayyar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Sayyar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Sayyar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Sayyar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Sayyar 16 Şubat 1991 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Katar,Bahreyn uyrukludur.Gerçek adı da Mohammed Bader Sayyar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Sayyar Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammad Sayyar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Arabi SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Arabi SC takımına 1 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Mohammad Sayyar'nin Al-Arabi SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammad Sayyar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Sayyar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammad Sayyar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Sayyar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Al-Gharafa SC

1 Temmuz 2014 yılında Al-Shahania SC

1 Temmuz 2017 yılında Al-Khor SC

1 Temmuz 2018 yılında Al-Rayyan SC

1 Ekim 2020 yılında Al-Arabi SC

Mohammad Sayyar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Sayyar şuan Al-Arabi SC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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