Abdullah Marafee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Marafee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullah Marafee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullah Marafee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullah Marafee 13 Nisan 1992 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullah Marafee Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Arabi SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Arabi SC takımına - tarihinde katılmıştır. Abdullah Marafee'nin Al-Arabi SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdullah Marafee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullah Marafee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdullah Marafee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullah Marafee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullah Marafee şuan Al-Arabi SC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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