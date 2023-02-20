Abdulrahim Yousuf Al Balushi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrahim Yousuf Al Balushi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulrahim Yousuf Al Balushi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulrahim Yousuf Al Balushi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulrahim Yousuf Al Balushi 30 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da عبد الرحيم البلوشي / Abdulrahim Yousuf Al Baloushi şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulrahim Yousuf Al Balushi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdulrahim Yousuf Al Balushi, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Arabi SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Arabi SC takımına - tarihinde katılmıştır. Abdulrahim Yousuf Al Balushi'nin Al-Arabi SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulrahim Yousuf Al Balushi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulrahim Yousuf Al Balushi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Abdulrahim Yousuf Al Balushi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulrahim Yousuf Al Balushi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2020 yılında Lusail City

30 Haziran 2022 yılında Al-Arabi SC

Abdulrahim Yousuf Al Balushi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulrahim Yousuf Al Balushi şuan Al-Arabi SC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.