Noureldin Ahmed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noureldin Ahmed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noureldin Ahmed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noureldin Ahmed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noureldin Ahmed 22 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Noureldin Mohammed Ahmed şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noureldin Ahmed Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Arabi SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Arabi SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Noureldin Ahmed'nin Al-Arabi SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Noureldin Ahmed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noureldin Ahmed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noureldin Ahmed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noureldin Ahmed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Al-Arabi SC

Noureldin Ahmed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noureldin Ahmed şuan Al-Arabi SC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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