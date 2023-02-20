Jassem Gaber Abdulsallam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jassem Gaber Abdulsallam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jassem Gaber Abdulsallam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jassem Gaber Abdulsallam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jassem Gaber Abdulsallam 20 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jassem Gaber Abdulsallam Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jassem Gaber Abdulsallam, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Arabi SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Arabi SC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jassem Gaber Abdulsallam'nin Al-Arabi SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jassem Gaber Abdulsallam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jassem Gaber Abdulsallam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jassem Gaber Abdulsallam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jassem Gaber Abdulsallam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Al-Arabi SC

Jassem Gaber Abdulsallam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jassem Gaber Abdulsallam şuan Al-Arabi SC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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