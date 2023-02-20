Mohamed Salah Al Neel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Salah Al Neel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Salah Al Neel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Salah Al Neel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Salah Al Neel 20 Nisan 1991 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Katar uyrukludur.Gerçek adı da محمد صلاح النيل‎ / Mohammed Salah Al Neel şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Salah Al Neel Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Arabi SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Arabi SC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Mohamed Salah Al Neel'nin Al-Arabi SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Salah Al Neel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Salah Al Neel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mohamed Salah Al Neel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Salah Al Neel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2013 yılında Al-Sailiya SC

1 Temmuz 2015 yılında Al-Rayyan SC

23 Ağustos 2017 yılında Al-Markhiya SC

1 Temmuz 2018 yılında Al-Arabi SC

14 Ağustos 2021 yılında Al-Sailiya SC

30 Haziran 2022 yılında Al-Arabi SC

Mohamed Salah Al Neel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Salah Al Neel şuan Al-Arabi SC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Mohamed Salah Al Neel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Katar takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.