Khalifah Saad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalifah Saad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khalifah Saad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khalifah Saad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khalifah Saad 2 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Khalifah Saad Khalaf Al-Malki şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khalifah Saad Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Khalifah Saad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Arabi SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Arabi SC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Khalifah Saad'nin Al-Arabi SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khalifah Saad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khalifah Saad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khalifah Saad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khalifah Saad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Al-Arabi SC

1 Ağustos 2021 yılında Al-Shamal SC

30 Haziran 2022 yılında Al-Arabi SC

Khalifah Saad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khalifah Saad şuan Al-Arabi SC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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