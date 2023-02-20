Ahmed Suhail kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Suhail Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ahmed Suhail kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ahmed Suhail ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ahmed Suhail kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Suhail Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ahmed Suhail kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Suhail Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Suhail adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Suhail Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Suhail 8 Şubat 1999 tarihinde ---, Kurdistan şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Katar,Irak uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Suhail Al-Hamawende şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Suhail Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Suhail, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sadd SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sadd SC takımına 1 Kasım 2017 tarihinde katılmıştır. Ahmed Suhail'nin Al-Sadd SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Suhail Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Suhail isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Ahmed Suhail Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Suhail futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2017 yılında Al-Sadd SC

1 Aralık 2018 yılında Al-Ahli SC

30 Haziran 2019 yılında Al-Sadd SC

1 Temmuz 2019 yılında Al-Wakrah SC

30 Haziran 2020 yılında Al-Sadd SC

9 Eylül 2021 yılında Al-Arabi SC

30 Haziran 2022 yılında Al-Sadd SC

Ahmed Suhail kimdir

Ahmed Suhail Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Suhail şuan Al-Sadd SC takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Ahmed Suhail Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Katar takımında 27 numaralı formasıyla 30 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Ahmed Suhail nereli

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