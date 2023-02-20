Youssef Msakni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youssef Msakni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Youssef Msakni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Youssef Msakni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Youssef Msakni 28 Ekim 1990 tarihinde Tunis şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Tunus uyrukludur.Gerçek adı da يوسف المساكني şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Youssef Msakni Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Malek Lamloum yapmaktadır. Youssef Msakni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Arabi SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Arabi SC takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Youssef Msakni'nin Al-Arabi SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Youssef Msakni Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/youssef_msekni/

http://www.facebook.com/Youssef.28.Msakni

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Youssef Msakni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Youssef Msakni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Youssef Msakni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Youssef Msakni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ağustos 2008 yılında Esperance

1 Ocak 2013 yılında Lekhwiya

9 Ocak 2019 yılında KAS Eupen

30 Haziran 2019 yılında Al-Duhail SC

23 Ocak 2021 yılında Al-Arabi SC

30 Haziran 2022 yılında Al-Duhail SC

14 Temmuz 2022 yılında Al-Arabi SC

30 Haziran 2023 yılında Al-Duhail SC

Youssef Msakni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Youssef Msakni şuan Al-Arabi SC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Youssef Msakni Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Stade Tunisien

Tunus takımında 7 numaralı formasıyla 9 Ocak 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 90 maçta 17 gol atmıştır.

Tunus U17 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 4 gol atmıştır.

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