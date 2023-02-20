Abdulrahman Anad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrahman Anad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulrahman Anad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulrahman Anad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulrahman Anad 6 Eylül 1996 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulrahman Anad Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Arabi SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Arabi SC takımına 14 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Abdulrahman Anad'nin Al-Arabi SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulrahman Anad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulrahman Anad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulrahman Anad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulrahman Anad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Al-Shahania SC

14 Temmuz 2017 yılında Al-Arabi SC

Abdulrahman Anad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulrahman Anad şuan Al-Arabi SC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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