Jasem Al Hail kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasem Al Hail Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jasem Al Hail kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jasem Al Hail ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Jasem Al Hail kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasem Al Hail Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jasem Al Hail kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasem Al Hail Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jasem Al Hail adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jasem Al Hail Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jasem Al Hail 29 Şubat 1992 tarihinde doğmuştur.  Katar uyrukludur.Gerçek adı da Jasem Adel Al Hail şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jasem Al Hail Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Arabi SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Arabi SC takımına - tarihinde katılmıştır. Jasem Al Hail'nin Al-Arabi SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jasem Al Hail Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jasem Al Hail isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Jasem Al Hail Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jasem Al Hail futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Qatar SC

1 Temmuz 2023 yılında Al-Arabi SC

Jasem Al Hail kimdir

Jasem Al Hail Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jasem Al Hail şuan Al-Arabi SC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jasem Al Hail nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Mohamed Abdallah Kadik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Abdallah Kadik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed Abdallah Kadik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Abdallah Kadik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erickson Gallardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erickson Gallardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erickson Gallardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erickson Gallardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Motasem Al Bustami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Motasem Al Bustami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Motasem Al Bustami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Motasem Al Bustami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luis Manuel Seijas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Manuel Seijas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luis Manuel Seijas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Manuel Seijas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Hatay'da yaşanan depremin büyüklüğü şaşırttı! 3 kilometrelik yol çöktü!
Hatay'da yaşanan depremin büyüklüğü şaşırttı! 3 kilometrelik yol çöktü!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!