Jasem Al Hail kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasem Al Hail Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jasem Al Hail adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jasem Al Hail Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jasem Al Hail 29 Şubat 1992 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Jasem Adel Al Hail şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jasem Al Hail Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Arabi SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Arabi SC takımına - tarihinde katılmıştır. Jasem Al Hail'nin Al-Arabi SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jasem Al Hail Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jasem Al Hail isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jasem Al Hail Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jasem Al Hail futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Qatar SC

1 Temmuz 2023 yılında Al-Arabi SC

Jasem Al Hail Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jasem Al Hail şuan Al-Arabi SC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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