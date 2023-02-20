Fahad Al Abdulrahman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fahad Al Abdulrahman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fahad Al Abdulrahman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fahad Al Abdulrahman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fahad Al Abdulrahman 6 Nisan 1995 tarihinde Bahrain şehrinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Katar,Bahreyn uyrukludur.Gerçek adı da Fahad Ali Al Abdulrahman şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fahad Al Abdulrahman Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fahad Al Abdulrahman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Arabi SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Arabi SC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Fahad Al Abdulrahman'nin Al-Arabi SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fahad Al Abdulrahman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fahad Al Abdulrahman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fahad Al Abdulrahman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fahad Al Abdulrahman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2013 yılında KAS Eupen U21

1 Temmuz 2014 yılında Al-Sadd SC

2 Temmuz 2014 yılında KAS Eupen

30 Haziran 2016 yılında Al-Sadd SC

1 Temmuz 2016 yılında KAS Eupen

30 Haziran 2017 yılında Al-Sadd SC

30 Haziran 2018 yılında Al-Kharitiyath

1 Temmuz 2018 yılında Al-Ahli SC

1 Temmuz 2019 yılında Al-Arabi SC

Fahad Al Abdulrahman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fahad Al Abdulrahman şuan Al-Arabi SC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Fahad Al Abdulrahman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Katar takımında 23 numaralı formasıyla 10 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Katar U23 takımında 23 numaralı formasıyla 4 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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