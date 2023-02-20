Abdullahi Sharif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullahi Sharif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullahi Sharif adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullahi Sharif Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullahi Sharif 25 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullahi Sharif Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Arabi SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Arabi SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdullahi Sharif'nin Al-Arabi SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdullahi Sharif Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullahi Sharif isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdullahi Sharif Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullahi Sharif futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Al-Arabi SC

Abdullahi Sharif Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullahi Sharif şuan Al-Arabi SC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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