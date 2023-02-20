Abdullah Murisi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Murisi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullah Murisi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullah Murisi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullah Murisi 24 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Abdulla Nasser Murisi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullah Murisi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Arabi SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Arabi SC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Abdullah Murisi'nin Al-Arabi SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdullah Murisi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullah Murisi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdullah Murisi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullah Murisi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Al-Khor SC

1 Temmuz 2021 yılında Al-Arabi SC

Abdullah Murisi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullah Murisi şuan Al-Arabi SC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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