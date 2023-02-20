Aron Gunnarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aron Gunnarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aron Gunnarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aron Gunnarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aron Gunnarsson 22 Nisan 1989 tarihinde Akureyri şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Aron Einar Malmquist Gunnarsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aron Gunnarsson Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Aron Gunnarsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Arabi SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Arabi SC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Aron Gunnarsson'nin Al-Arabi SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aron Gunnarsson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AronGunnarsson1

Aron Gunnarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aron Gunnarsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Aron Gunnarsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aron Gunnarsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Mayıs 2005 yılında Thór

15 Ağustos 2006 yılında AZ Alkmaar U19

1 Temmuz 2007 yılında AZ Alkmaar U21

1 Temmuz 2008 yılında Coventry City

1 Temmuz 2011 yılında Cardiff

1 Temmuz 2019 yılında Al-Arabi SC

Aron Gunnarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aron Gunnarsson şuan Al-Arabi SC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aron Gunnarsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Þór Akureyri

İzlanda takımında 17 numaralı formasıyla 2 Şubat 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 100 maçta 2 gol atmıştır.

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