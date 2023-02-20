Abdulla Al Salati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulla Al Salati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulla Al Salati adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulla Al Salati Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulla Al Salati 11 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da عبد الله السلاتي / Abdulla Issa Al Salati şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulla Al Salati Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdulla Al Salati, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Arabi SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Arabi SC takımına - tarihinde katılmıştır. Abdulla Al Salati'nin Al-Arabi SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulla Al Salati Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulla Al Salati isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulla Al Salati Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulla Al Salati Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulla Al Salati şuan Al-Arabi SC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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