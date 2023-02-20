Mahmoud Abunada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmoud Abunada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahmoud Abunada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahmoud Abunada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahmoud Abunada 5 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Mahmoud Ibrahim Abunada şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahmoud Abunada Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Arabi SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Arabi SC takımına - tarihinde katılmıştır. Mahmoud Abunada'nin Al-Arabi SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mahmoud Abunada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahmoud Abunada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mahmoud Abunada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahmoud Abunada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahmoud Abunada şuan Al-Arabi SC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.