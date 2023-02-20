Rami Suhail kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rami Suhail Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rami Suhail adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rami Suhail Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rami Suhail 27 Mayıs 2000 tarihinde ---, Kurdistan şehrinde doğmuştur. Katar,Irak uyrukludur.Gerçek adı da Rami Suhail Saber Ali Al-Hamwende şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rami Suhail Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Arabi SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Arabi SC takımına 27 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Rami Suhail'nin Al-Arabi SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Rami Suhail Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rami Suhail isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Rami Suhail Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rami Suhail futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2020 yılında Al-Sadd SC

27 Temmuz 2021 yılında Al-Arabi SC

Rami Suhail Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rami Suhail şuan Al-Arabi SC takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.