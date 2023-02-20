Ahmed Aboutrika kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Aboutrika Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Aboutrika adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Aboutrika Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Aboutrika 14 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da احمد محمد أبوتريكة / Ahmed Mohamed Aboutrika şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Aboutrika Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Arabi SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Arabi SC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ahmed Aboutrika'nin Al-Arabi SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Aboutrika Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Aboutrika isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Aboutrika Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Aboutrika futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Al-Arabi SC

Ahmed Aboutrika Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Aboutrika şuan Al-Arabi SC takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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