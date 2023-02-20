Hamid İsmaeil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamid İsmaeil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamid İsmaeil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamid İsmaeil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamid İsmaeil 16 Haziran 1986 tarihinde Doha şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Katar,Sudan uyrukludur.Gerçek adı da Hamid Ismaeil Hassan Khalifa Hamid şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamid İsmaeil Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LAS SPORTSMANAGEMENT LTD yapmaktadır. Hamid İsmaeil, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Arabi SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Arabi SC takımına 16 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Hamid İsmaeil'nin Al-Arabi SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hamid İsmaeil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamid İsmaeil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamid İsmaeil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamid İsmaeil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Al-Arabi SC

1 Temmuz 2009 yılında Al-Rayyan SC

1 Temmuz 2014 yılında Al-Sadd SC

1 Temmuz 2015 yılında Al-Rayyan SC

1 Temmuz 2016 yılında Al-Sadd SC

1 Temmuz 2017 yılında Al-Arabi SC

1 Ocak 2018 yılında Al-Sadd SC

1 Temmuz 2020 yılında Al-Rayyan SC

1 Ekim 2020 yılında Qatar SC

16 Ağustos 2021 yılında Al-Arabi SC

Hamid İsmaeil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamid İsmaeil şuan Al-Arabi SC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hamid İsmaeil Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Al Sadd SC (1998–2000), Al-Arabi SC (2000–2004)

Katar takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 60 maçta 0 gol atmıştır.

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