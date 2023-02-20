Yousuf Muftah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yousuf Muftah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yousuf Muftah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yousuf Muftah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yousuf Muftah 16 Mayıs 1988 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Katar uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yousuf Muftah Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yousuf Muftah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Arabi SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Arabi SC takımına 27 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Yousuf Muftah'nin Al-Arabi SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yousuf Muftah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yousuf Muftah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Yousuf Muftah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yousuf Muftah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Al-Wakrah SC

1 Temmuz 2013 yılında El-Jaish

7 Temmuz 2017 yılında Al-Gharafa SC

27 Temmuz 2021 yılında Al-Arabi SC

Yousuf Muftah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yousuf Muftah şuan Al-Arabi SC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.