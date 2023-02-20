Rafinha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafinha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rafinha kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rafinha ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rafinha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafinha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rafinha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafinha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafinha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafinha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafinha 12 Şubat 1993 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Brezilya,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Rafael Alcântara do Nascimento şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafinha Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Player Management yapmaktadır. Rafinha, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Arabi SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Arabi SC takımına 3 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Rafinha'nin Al-Arabi SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rafinha Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Rafinha

http://www.instagram.com/rafalcantara/

http://www.facebook.com/rafinhalcantara

Rafinha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafinha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 28.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Rafinha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafinha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Barça U16

1 Temmuz 2009 yılında Barça U19

1 Ocak 2011 yılında Barcelona B

1 Temmuz 2013 yılında Barcelona

15 Temmuz 2013 yılında Celta Vigo

30 Haziran 2014 yılında Barcelona

22 Ocak 2018 yılında Inter

30 Haziran 2018 yılında Barcelona

2 Eylül 2019 yılında Celta Vigo

20 Temmuz 2020 yılında Barcelona

5 Ekim 2020 yılında Paris SG

1 Ocak 2022 yılında Sociedad

30 Haziran 2022 yılında Paris SG

3 Eylül 2022 yılında Al-Arabi SC

Rafinha kimdir

Rafinha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafinha şuan Al-Arabi SC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Flamengo, Ureca de Vigo

Rafinha Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Brezilya takımında 11 numaralı formasıyla 5 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Brezilya U23 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Brezilya Olimpiyat takımında 8 numaralı formasıyla 4 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Rafinha nereli

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