Marc Muniesa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marc Muniesa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marc Muniesa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marc Muniesa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marc Muniesa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marc Muniesa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marc Muniesa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marc Muniesa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marc Muniesa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marc Muniesa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marc Muniesa 27 Mart 1992 tarihinde Lloret de Mar şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Marc Muniesa Martínez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marc Muniesa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marc Muniesa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Arabi SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Arabi SC takımına 19 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Marc Muniesa'nin Al-Arabi SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marc Muniesa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/muniesa92

http://www.instagram.com/muniesa/

Marc Muniesa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marc Muniesa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marc Muniesa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marc Muniesa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Barça U16

1 Temmuz 2008 yılında Barça U19

1 Temmuz 2009 yılında Barça Atlètic

2 Temmuz 2013 yılında Stoke

11 Ağustos 2017 yılında Girona FC

30 Haziran 2018 yılında Stoke

1 Temmuz 2018 yılında Girona FC

19 Ağustos 2019 yılında Al-Arabi SC

Marc Muniesa kimdir

Marc Muniesa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marc Muniesa şuan Al-Arabi SC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lloret C.F.

Marc Muniesa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U21 takımında 5 numaralı formasıyla 10 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marc Muniesa nereli

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