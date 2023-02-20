Ahmed Fathi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Fathi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Fathi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Fathi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Fathi 25 Haziran 1993 tarihinde Doha şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Katar,Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Fathi Abdoun şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Fathi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Arabi SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Arabi SC takımına 1 Temmuz 2011 tarihinde katılmıştır. Ahmed Fathi'nin Al-Arabi SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Fathi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Fathi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Fathi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Fathi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Al-Arabi SC

Ahmed Fathi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Fathi şuan Al-Arabi SC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Ahmed Fathi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Katar takımında 8 numaralı formasıyla 14 Aralık 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Katar U23 takımında 8 numaralı formasıyla 24 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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