İbrahim Nasser Kala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Nasser Kala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İbrahim Nasser Kala kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İbrahim Nasser Kala ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İbrahim Nasser Kala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Nasser Kala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İbrahim Nasser Kala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Nasser Kala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Nasser Kala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Nasser Kala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Nasser Kala 26 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur.  Katar uyrukludur.Gerçek adı da إبراهيم ناصر / Ibrahim Nasser Kala şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Nasser Kala Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İbrahim Nasser Kala, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Arabi SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Arabi SC takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. İbrahim Nasser Kala'nin Al-Arabi SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İbrahim Nasser Kala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Nasser Kala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

İbrahim Nasser Kala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Nasser Kala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Al-Arabi SC

İbrahim Nasser Kala kimdir

İbrahim Nasser Kala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Nasser Kala şuan Al-Arabi SC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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İbrahim Nasser Kala nereli

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