Mohammad Gamaldin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Gamaldin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Gamaldin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mohammad Gamaldin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mohammad Gamaldin 8 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Abu Obaida Gamaldin şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mohammad Gamaldin Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Arabi SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Arabi SC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mohammad Gamaldin'nin Al-Arabi SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mohammad Gamaldin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mohammad Gamaldin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Al-Arabi SC
Mohammad Gamaldin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mohammad Gamaldin şuan Al-Arabi SC takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.
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