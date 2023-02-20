Omar Al Somah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Al Somah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Al Somah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Al Somah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Al Somah 23 Mart 1989 tarihinde Deir ez-Zor şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Suriye uyrukludur.Gerçek adı da Omar Jehad Al-Somah/ عمر جهاد السومة şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Al Somah Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Arabi SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Arabi SC takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Omar Al Somah'nin Al-Arabi SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Omar Al Somah Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://https:twitter.comomaralsomah

http://https:www.instagram.comomar_somah

Haberin Devamı

Omar Al Somah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Al Somah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Omar Al Somah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Al Somah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Al-Fotuwa U19

1 Temmuz 2008 yılında Al-Fotuwa SC

30 Haziran 2011 yılında Qadsia SC

1 Temmuz 2014 yılında Al-Ahli SFC

5 Ağustos 2022 yılında Al-Arabi SC

30 Haziran 2023 yılında Al-Ahli SFC

Omar Al Somah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Al Somah şuan Al-Arabi SC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Omar Al Somah Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Al-Fotuwa SC (2001-2008)

Suriye takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 31 maçta 18 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.