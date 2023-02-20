Mohammed İsameldin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed İsameldin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed İsameldin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed İsameldin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed İsameldin 5 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Mohammed Essam Eldeen Hamadato şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed İsameldin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammed İsameldin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Arabi SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Arabi SC takımına - tarihinde katılmıştır. Mohammed İsameldin'nin Al-Arabi SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammed İsameldin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed İsameldin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed İsameldin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed İsameldin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed İsameldin şuan Al-Arabi SC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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