Abdulmajeed Al Sulaiheem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulmajeed Al Sulaiheem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulmajeed Al Sulaiheem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulmajeed Al Sulaiheem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulmajeed Al Sulaiheem 15 Mayıs 1994 tarihinde Riyad şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عبدالمجيد الصليهم şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulmajeed Al Sulaiheem Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Blue Line yapmaktadır. Abdulmajeed Al Sulaiheem, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nassr FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Nassr FC takımına 10 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Abdulmajeed Al Sulaiheem'nin Al-Nassr FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Abdulmajeed Al Sulaiheem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulmajeed Al Sulaiheem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Abdulmajeed Al Sulaiheem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulmajeed Al Sulaiheem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ocak 2018 yılında Rayo Vallecano

30 Haziran 2018 yılında Al-Shabab

10 Eylül 2020 yılında Al-Nassr FC

Abdulmajeed Al Sulaiheem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulmajeed Al Sulaiheem şuan Al-Nassr FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Abdulmajeed Al Sulaiheem Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan takımında 24 numaralı formasıyla 7 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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