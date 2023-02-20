Abdulelah Al Amri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulelah Al Amri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulelah Al Amri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulelah Al Amri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulelah Al Amri 15 Ocak 1997 tarihinde Ta'if şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عبد الإله العمري şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulelah Al Amri Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdulelah Al Amri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nassr FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Nassr FC takımına - tarihinde katılmıştır. Abdulelah Al Amri'nin Al-Nassr FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abdulelah Al Amri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulelah Al Amri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Abdulelah Al Amri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulelah Al Amri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Haziran 2018 yılında Al-Wehda FC

30 Haziran 2019 yılında Al-Nassr FC

Abdulelah Al Amri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulelah Al Amri şuan Al-Nassr FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Abdulelah Al Amri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan takımında 4 numaralı formasıyla 30 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 1 gol atmıştır.

Suudi Arabistan U23 takımında 5 numaralı formasıyla 10 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Suudi Arabistan Olimpiyat takımında 5 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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