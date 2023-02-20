Mohammed Al Fatil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Al Fatil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Al Fatil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Al Fatil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Al Fatil 4 Ocak 1992 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da محمد آل فتيل şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Al Fatil Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammed Al Fatil, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nassr FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Nassr FC takımına 3 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Mohammed Al Fatil'nin Al-Nassr FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mohammed Al Fatil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Al Fatil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mohammed Al Fatil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Al Fatil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2014 yılında Al-Ahli SFC

3 Ağustos 2021 yılında Al-Nassr FC

Mohammed Al Fatil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Al Fatil şuan Al-Nassr FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Mohammed Al Fatil Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan takımında 23 numaralı formasıyla 23 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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