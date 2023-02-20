Alvaro Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvaro Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvaro Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvaro Gonzalez 8 Ocak 1990 tarihinde Potes şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Álvaro González Soberón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvaro Gonzalez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Alvaro Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nassr FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Nassr FC takımına 29 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Alvaro Gonzalez'nin Al-Nassr FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alvaro Gonzalez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AlvaroGonzalez_

http://www.instagram.com/alvarogonzalez_/

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Alvaro Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alvaro Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 9.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alvaro Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvaro Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Rayo Cantabria

1 Temmuz 2011 yılında Racing

8 Temmuz 2012 yılında Real Zaragoza

28 Temmuz 2014 yılında Espanyol

31 Ağustos 2016 yılında Villarreal

19 Temmuz 2019 yılında Marsilya

30 Haziran 2020 yılında Villarreal

1 Temmuz 2020 yılında Marsilya

29 Ağustos 2022 yılında Al-Nassr FC

Alvaro Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvaro Gonzalez şuan Al-Nassr FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alvaro Gonzalez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Racing de Santander (2003-2009)

İspanya U21 takımında 16 numaralı formasıyla 12 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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